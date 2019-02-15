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Amatörde hakemler açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 18.

15 Şubat 2019 Cuma 10:28
Amatörde hakemler açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 18.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.


Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;


SÜPER AMÖTÖR KÜME


Kocasinan Ülküspor-Demirspor: Arman Erkılıç, Ahmet İnci, Harun Soyeşik


Esen Makina Belsin-Yolspor: Cem Eray Eşmekaya, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt


Gençlerbirliği-Özvatan Gençmik: MehmetEkmekyermez, Yunus Emre Gerez, Ömer Kılıç


Hacılar Erciyes-K.Şimşek: Ömer Hürcan Yücel, HKemal Hattatioğlu, Hüseyin Gencan


Başakpınar-Develispor: Osman Susamış, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl


Akkışla Gençlik-Yahyalıspor: Mehmet Yeniay, Safa Çalışkan, Burhan Başpınar


BİRİNCİ AMATÖR KÜME


Argıncıkspor-Buğdaylıspor: Kemal Deliktaş, Furkan Uçar, Mehmet buğra İğde


Barogücü-Sağlıkspor: Birtan Ekren, Erkan KırçılSamet Uzun


Yeni Esenspor-Meysuspor: Cemal emre Gömeç, Mustafa Soner Yüce, Fatih Yıldırım


Amarat Gençlik-Güneşspor: Emre Altun, Osman Baruk, Ahmet Çıtak


Trend Gayrımenkul-Yavuzspor: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Ömer Faruk Karaduman


Enes Gençlik-Yerköyspor: Süha Adıyaman, Furkan Uçar, Mustafa Soner Yüce


Erciyes Reşadiye-Argıncık Esnafspor: Murat özçetin, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl


Yeşilhisar Belediye-Talas Anayurt: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Salih Ulusoy


Tomarza Belediye-Sanayi Esnafspor: Mehmetkoç, Mustafa Kalaycı, Kemal Deliktaş

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:28
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