Amatörde hakemler açıklandı
Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 18.15 Şubat 2019 Cuma 10:28
Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 18.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
SÜPER AMÖTÖR KÜME
Kocasinan Ülküspor-Demirspor: Arman Erkılıç, Ahmet İnci, Harun Soyeşik
Esen Makina Belsin-Yolspor: Cem Eray Eşmekaya, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt
Gençlerbirliği-Özvatan Gençmik: MehmetEkmekyermez, Yunus Emre Gerez, Ömer Kılıç
Hacılar Erciyes-K.Şimşek: Ömer Hürcan Yücel, HKemal Hattatioğlu, Hüseyin Gencan
Başakpınar-Develispor: Osman Susamış, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl
Akkışla Gençlik-Yahyalıspor: Mehmet Yeniay, Safa Çalışkan, Burhan Başpınar
BİRİNCİ AMATÖR KÜME
Argıncıkspor-Buğdaylıspor: Kemal Deliktaş, Furkan Uçar, Mehmet buğra İğde
Barogücü-Sağlıkspor: Birtan Ekren, Erkan KırçılSamet Uzun
Yeni Esenspor-Meysuspor: Cemal emre Gömeç, Mustafa Soner Yüce, Fatih Yıldırım
Amarat Gençlik-Güneşspor: Emre Altun, Osman Baruk, Ahmet Çıtak
Trend Gayrımenkul-Yavuzspor: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Ömer Faruk Karaduman
Enes Gençlik-Yerköyspor: Süha Adıyaman, Furkan Uçar, Mustafa Soner Yüce
Erciyes Reşadiye-Argıncık Esnafspor: Murat özçetin, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl
Yeşilhisar Belediye-Talas Anayurt: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Salih Ulusoy
Tomarza Belediye-Sanayi Esnafspor: Mehmetkoç, Mustafa Kalaycı, Kemal Deliktaş
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