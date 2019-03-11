Amatörde haftanın sonuçları Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu.

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, U19 Ligi, U17 Play-Off ve U17 Play-Off’ta alınan sonuçlar.



SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA Kocasinan Ülküspor 3-3 Kayseri Gençlerbirliği Kayseri Demirspor 0-7 Yahyalıspor Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar ERciyesspor Esen Makina Belsinspor 2-2 Develispor Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor Akkışla Gençlikspor 1-2 Başakpınar Belediyespor Kocasinan Şimşekspor 3-0 Erkiletspor Gültepespor BAY



İKİNCİ AMATÖR KÜME 3.HAFTA Makfitspor 4-0 İncesu Gençlikspor Kıranardıspor 5-3 Yeşilhisar Gençlik Sosun Birlikspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor Yeni Erciyesspor 1-3 Büyüleyenspor Anadolu Yıldızları 1-0 Kayseri İdman Yurdu Kafkasspor 9-0 Kayseri Olimoikspor Göktürkspor 2-6 Fevzi Çakmakspor Güneşli Gençlikspor 4-3 Y.B.Şafakspor Mevlana Yıldızspor 1-6 Kuşçu Mithatpaşaspor Sarızspor 0-2 Sümerspor Bünyan Belediyespor 0-0 Kılıçaslan Yıldızspor Cırgalanspor 4-3 Felahiye Belediyespor Palasspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor



U19 LİGİ Argıncık Esnafspor 2-1 Erkiletspor Kılıçaslan Yıdlızspor 5-2 Gençlerbirliği Kayseri Yolspor 1-0 Anadolu Yıldızları Kayseri Şekerspor 8-1 Kocasinan Gençlikspor Esen Makina Belsinspor 2-1 Kayseri İdman Yurdu Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor (Ertelendi)



U17 PLAY-OFF Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor Talasgücü Belediyespor 0- 3 Kayseri Şekerspor Erkiletspor 1- 2 Kocasinan Şimşekspor



U15 LİGİ PLAY-OFF Kocasinan Şimşekspor 2- 1 Kayseri Barogücü Talasgücü Belediyespor 1- 4 Kayseri Şekerspor Erkiletspor 0- 2 Kayseri Atletikspor

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