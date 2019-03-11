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Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:19
Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, U19 Ligi, U17 Play-Off ve U17 Play-Off’ta alınan sonuçlar.



SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA

 

Kocasinan Ülküspor 3-3 Kayseri Gençlerbirliği

 

Kayseri Demirspor 0-7 Yahyalıspor

 

Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar ERciyesspor

 

Esen Makina Belsinspor 2-2 Develispor

 

Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor

 

Akkışla Gençlikspor 1-2 Başakpınar Belediyespor

 

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Erkiletspor

 

Gültepespor BAY



İKİNCİ AMATÖR KÜME 3.HAFTA

 

Makfitspor 4-0 İncesu Gençlikspor

 

Kıranardıspor 5-3 Yeşilhisar Gençlik

 

Sosun Birlikspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor

 

Yeni Erciyesspor 1-3 Büyüleyenspor

 

Anadolu Yıldızları 1-0 Kayseri İdman Yurdu

 

Kafkasspor 9-0 Kayseri Olimoikspor

 

Göktürkspor 2-6 Fevzi Çakmakspor

 

Güneşli Gençlikspor 4-3 Y.B.Şafakspor

 

Mevlana Yıldızspor 1-6 Kuşçu Mithatpaşaspor

 

Sarızspor 0-2 Sümerspor

 

Bünyan Belediyespor 0-0 Kılıçaslan Yıldızspor

 

Cırgalanspor 4-3 Felahiye Belediyespor

 

Palasspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor



U19 LİGİ

 

Argıncık Esnafspor 2-1 Erkiletspor

 

Kılıçaslan Yıdlızspor 5-2 Gençlerbirliği

 

Kayseri Yolspor 1-0 Anadolu Yıldızları

 

Kayseri Şekerspor 8-1 Kocasinan Gençlikspor

 

Esen Makina Belsinspor 2-1 Kayseri İdman Yurdu

 

Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor (Ertelendi)



U17 PLAY-OFF

 

Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor

 

Talasgücü Belediyespor 0- 3 Kayseri Şekerspor

 

Erkiletspor 1- 2 Kocasinan Şimşekspor



U15 LİGİ PLAY-OFF

 

Kocasinan Şimşekspor 2- 1 Kayseri Barogücü

 

Talasgücü Belediyespor 1- 4 Kayseri Şekerspor

 

Erkiletspor 0- 2 Kayseri Atletikspor

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:19
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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