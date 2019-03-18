0553 313 94 23

Amatörde haftanın maç sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme,Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Ligi Play-Off maçlarındaalınan sonuçlar.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:08
Amatörde haftanın maç sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme,Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Ligi Play-Off maçlarındaalınan sonuçlar. Kayseri’de amatöründe hafta sonu oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA


Başakpınar Belediyespor 2-2 Kocasinan Şimşekspor


Develispor 2-4 Akkışla Gençlikspor


Gültepespor 1-2 Esen Makina Belsinspor


Yahyalıspor 2-2 Kayseri Şekerspor


Kayseri Yolspor 5-1 Kayseri Demirspor


Hacılar Erciyesspor 1-4 Kocasinan Ülküspor


Özvatan Gençlikspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)


Kayseri Gençlerbirliği BAY


2.AMATÖR KÜME 4.HAFTA


Cırgalanspor 1-3 Anadolu Yıldızları


Y.B.Şafakspor 3-6 PAlasspor


Fevzi Çakmakspor 3-4 Makfitspor


G.O.Paşaspor 4-0 Sarızspor


KçMithatpaşaspor 2-3 Kıranardıspor


Kafkasspor 11-0 Felahiye Belediyespor


Kayseri İdman Yurdu 0-0 Yeni Erciyesspor


Kılıçaslan Yıldızspor 4-1 Göktürkspor


A.Kızılırmakspor 3-1 Mevlana Yıldızspor


Kocasinan Gençlikspor 3-2 Bünyan Belediyespor


İncesu Gençlikspor 0-6 Sosun Birlikspor


Büyüleyenspor 3-0 Olimpikspor


Yeşilhisar Gençlikspor 0-4 Kayseri Atletikspor


1.AMATÖR KÜME U19 LİGİ


Kocasinan Şimşekspor 8-0 Kocasinan Gençlikspor


Kayseri Gençlikspor 5-1 Argıncık Esnafspor


Talasgücü Belediyespor5-0 Kılıçaslan Yıldızspor


Kayseri İdman Yurdu 0-3 Kayseri Şekerspor


Hacılar Erciyesspor 1-1 Kayseri Yolspor


Anadolu Yıldızları 1-2 Esen Makina Belsinspor


Erkiletspor 3-0 Tomarza Belediyespor (Hükmen)


U17 LİGİ PLAY-OFF


Kocasinan Şimşekspor 0-0 Kayseri Şekerspor


Kayseri Yolspor 0-1 Erkiletspor


Kayseri Atletikspor 1-4 Talasgücü Belediyespor


U15 LİGİ PLAY-OFF


BArogücü 4-1 Erkiletspor


Kayseri Atletikspor 3-1 Talasgücü Belediyespor


Kayseri Şekerspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak: “5 yılda 85 milyon liralık yatırım yaptık”
    1. Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak:..
    2. GRAFİKLİ - Fenerbahçe Beko, Avrupa'da..
    3. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    4. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    5. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    6. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    7. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    8. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    9. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    10. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    11. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    12. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    13. 33 yıldır protez kolları ile..
    14. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    15. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    16. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    17. Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı
    18. Başkan Çağırıcı: "Siz insanları..
    19. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    20. Fırsat kampanyalarında son 14 gün!..
    21. 97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı..
    22. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    23. Profesyonel liglerde yaprak dökümü..
    24. Eskişehir’de konut satışları adeta..
    25. (Özel) Mesir macunu Viyana..
    26. Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız
    27. Recep ayının 15. gecesi ne zaman?..
    28. Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara..
    29. Ak, ahşap ve taştan yapılan mescidi..
    30. Asya borsalarında son durum
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu