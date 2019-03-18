Amatörde haftanın maç sonuçları
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme,Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Ligi Play-Off maçlarındaalınan sonuçlar.18 Mart 2019 Pazartesi 10:08
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme,Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Ligi Play-Off maçlarındaalınan sonuçlar. Kayseri’de amatöründe hafta sonu oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA
Başakpınar Belediyespor 2-2 Kocasinan Şimşekspor
Develispor 2-4 Akkışla Gençlikspor
Gültepespor 1-2 Esen Makina Belsinspor
Yahyalıspor 2-2 Kayseri Şekerspor
Kayseri Yolspor 5-1 Kayseri Demirspor
Hacılar Erciyesspor 1-4 Kocasinan Ülküspor
Özvatan Gençlikspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)
Kayseri Gençlerbirliği BAY
2.AMATÖR KÜME 4.HAFTA
Cırgalanspor 1-3 Anadolu Yıldızları
Y.B.Şafakspor 3-6 PAlasspor
Fevzi Çakmakspor 3-4 Makfitspor
G.O.Paşaspor 4-0 Sarızspor
KçMithatpaşaspor 2-3 Kıranardıspor
Kafkasspor 11-0 Felahiye Belediyespor
Kayseri İdman Yurdu 0-0 Yeni Erciyesspor
Kılıçaslan Yıldızspor 4-1 Göktürkspor
A.Kızılırmakspor 3-1 Mevlana Yıldızspor
Kocasinan Gençlikspor 3-2 Bünyan Belediyespor
İncesu Gençlikspor 0-6 Sosun Birlikspor
Büyüleyenspor 3-0 Olimpikspor
Yeşilhisar Gençlikspor 0-4 Kayseri Atletikspor
1.AMATÖR KÜME U19 LİGİ
Kocasinan Şimşekspor 8-0 Kocasinan Gençlikspor
Kayseri Gençlikspor 5-1 Argıncık Esnafspor
Talasgücü Belediyespor5-0 Kılıçaslan Yıldızspor
Kayseri İdman Yurdu 0-3 Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor 1-1 Kayseri Yolspor
Anadolu Yıldızları 1-2 Esen Makina Belsinspor
Erkiletspor 3-0 Tomarza Belediyespor (Hükmen)
U17 LİGİ PLAY-OFF
Kocasinan Şimşekspor 0-0 Kayseri Şekerspor
Kayseri Yolspor 0-1 Erkiletspor
Kayseri Atletikspor 1-4 Talasgücü Belediyespor
U15 LİGİ PLAY-OFF
BArogücü 4-1 Erkiletspor
Kayseri Atletikspor 3-1 Talasgücü Belediyespor
Kayseri Şekerspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor
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