Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020 sezonu kuraları çekildi

Adana Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020 futbol sezonu kuraları çekildi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ali Gülleri Spor Merkezi’nde düzenlenen törende Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig, U-19 Süper Lig, U-19 1. Lig, U-16 Süper Lig, U-16 1. Lig, U-14 Süper Lig, U-14 1. Lig ve U-12 Lig’i kuraları çekildi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, yaptığı konuşmada, “Amatör spor geleceğimiz için çok önemli. Bu önemli görevi üstlenen gönlünü koyan amatör kulüp temsilcilerime ve hocalarıma sonsuz teşekkürler sunuyorum” dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ise, “Amatör spor camiasına geldikleri günden bu yana hizmet etmeye çalışan değerli kulüp başkanlarıma sonsuz teşekkürleri sunuyorum ve sizleri alkışlıyorum. 2018-2019 Sezonunda gerek sağlık alanında yaptığımız çalışmalar gerekse emniyet alanında yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’ye rol model olduk. 2 bin 500 civarında müsabakanın oynandığı amatör liglerde neredeyse sorunsuz bir şekilde bir sezon geçirdik. 2019-2020 yılının özellikle Süper Amatör Lig Ali Hoşfikirer Sezonu olarak anılması bizleri gururlandırmıştır” diye konuştu.

TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz da yaptığı konuşmada, sezonun fair-play ruhuna göre geçmesini diledi.

TSYD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Hoşfikirer ise, “2019/2020 Sezonunun Amatör Spor Kulüplerimize hayırlı olmasını temelli ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. İlk kurayı AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı yaparak “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Kura çekimine Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Ulu, İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Uçar, MUSADER Başkanı Ragıp Okur, Saha Komiserleri Derneği Adana Şube Başkanı Mahmut Uzunoğlu, TÜFAD Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Yalçın, Adana Demirspor Altyapı Ceo Gökhan Göktürk, Adanaspor Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın,Adana Demirspor Altyapı Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer ile kulüp başkanları, kulüp temsilcileri, antrenörler, sporcular ve amatör sporseverler katıldı.