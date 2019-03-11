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Amatör lig BAL'dan 1. Lig'e yükselişin hikayesi

1. Lig'de futbol oynadığı dönemde yaşadığı sakatlığın ardından futbolu bırakma noktasına gelerek amatör küme ekiplerine transfer olan Patrick Etoga Atchom, sezon başında sözleşme imzaladığı İstanbulspor'da gösterdiği başarılı performansla formayı kaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:24
Amatör lig BAL'dan 1. Lig'e yükselişin hikayesi

 1. Lig'de futbol oynadığı dönemde yaşadığı sakatlığın ardından futbolu bırakma noktasına gelerek amatör küme ekiplerine transfer olan Patrick Etoga Atchom, sezon başında sözleşme imzaladığı İstanbulspor'da gösterdiği başarılı performansla formayı kaptı.

Spor Toto 1. Lig'de Fethiyespor'da 2013-2014 sezonunda oynadığı dönemde yaşadığı sakatlığın ardından 1 yıl sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, daha sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden sırasıyla Muğlaspor, Ergene Velimeşespor ve Çerkezköy 1911 Doğanspor'a transfer oldu.

BAL'da Çerkezköy 1911 Doğanspor'da oynadığı dönemde İstanbulspor teknik ekibinin dikkatini çeken Atchom, sarı-siyahlı ekibin 21 yaş altı takımıyla deneme antrenmanlarına çıktı. İdmanda gösterdiği performansla teknik ekibin onayını alan Kamerunlu oyuncu, üç lig birden atlayarak 4 sezon sonra yeniden 1. Lig ekibine transfer oldu ve sarı-siyahlılarla 5 sezonluk sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Atchom, sezonun ikinci yarısında takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Savunma oyuncusu, bu sezon sarı-siyahlı ekipte 14 müsabakada forma giydi.

 

- "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

 

İstanbulspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Atchom, sarı-siyahlı ekipte forma giydiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Atchom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi yeteneklerimi kullanarak kendimi her geçen gün geliştirerek daha güzel bir seviyede olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Amatör ligdeki futbolcuların yüksek motivasyonla oynadığını aktaran Atchom, "Parasal anlamda iyi kazanmasalar da yüksek motivasyonla oynamaları benim için çok ilginç bir durum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig ile amatör küme arasındaki farklara dikkati çeken Kamerunlu futbolcu, "İki lig arasındaki büyük farkın konsantrasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Profesyonel anlamda futbol oynadığınız zaman 1 dakikada maçı kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz. En büyük farkın konsantrasyon olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

- "Durumun ciddiyetinin farkındayız"

 

Sarı-siyahlı ekibin ligde küme hattına yakın olduğunun hatırlatılması üzerine Atchom, şunları kaydetti:

"Durumun ciddiyetinin farkındayız. Beklediğimiz bir durum değildi. Biz elimizden geleni yapıp önümüzdeki maçlardan iyi puanlar alıp, durumu telafi etmeye çalışacağız."

Atchom, hedefinin her zaman kendisini geliştirerek daha güzel ve büyük liglerde oynamak olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:24
  1. Muğla
  2. - Bölgesel Amatör Lig
  3. - Spor Toto 1.Lig
  4. Futbol
  5. İstanbulspor
  6. Patrıck Etoga Atchom

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