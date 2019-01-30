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Amatör Futbolcular Federasyonundan Trabzonspor'a ziyaret

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:00
Amatör Futbolcular Federasyonundan Trabzonspor'a ziyaret

TRABZON (AA) - Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kunt ile Trabzon Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Salih Aladağ ve yönetim kurulu üyelerinin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Kunt'un, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'na Amatör Futbolcular Federasyonunun faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı vurgulandı.

Ziyaretten memnuniyet duyan Sağıroğlu'nun ise Kunt ve ekibine başarılar dilediği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:00
  1. Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor'a ziyaret

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