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Aktüel AMATEM'DE 'torbacı' skandalı! Doktordan önce onlar karşılıyor: Abi ilaç lazım mı?
Aktüel

AMATEM'DE 'torbacı' skandalı! Doktordan önce onlar karşılıyor: Abi ilaç lazım mı?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM)'in girişinde, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 18:47:00 -
AMATEM'DE 'torbacı' skandalı! Doktordan önce onlar karşılıyor: Abi ilaç lazım mı?

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Ankara Yenimahalle'deki Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM)'in girişinde yuvalanan torbacılar, zehirlerini satmak için bataklıktan kurtulmak amacıyla tedaviye gelen alkol ve madde bağımlılarını tuzağa düşürüyor.

'Abi ilaç lazım mı?'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) girişindeki polis noktasının önünde bekleyen torbacılar uyuşturucu kullandığı dış görünümünden belli olan bağımlıları, 'Hoş geldiniz. İlaç lazım mı?' diyerek karşılıyor. Aralarındaki şifreli konuşmalarla bağımlıları ikna eden zehir tacirleri, polis noktası ile hastane kameralarının önünde akıllara durgunluk verecek şekilde rahat davranıyor.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan uyuşturucu bağımlısı B.A'nın abisi S.A, hastane önünde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kardeşimin uyuşturucu bağımlılığı sebebi ile onu AMATEM'e getirdim. Hastaneye saat 11 sıralarında geldim. Girişte yanıma yaklaşan bir kişi, 'Abi ilaç lazım mı?' diye sordu. Onun eczacı olduğunu düşünerek teşekkür ettim ve içeri girdim. 14:00 sıralarında kardeşimin tedavisini tamamladık ve dışarı çıktığımda aynı kişi yeniden 'Abi ilaç lazım mı?' dedi. Yine lazım olmadığını söyleyerek teşekkür ettim."

'Taşın altından çıkarttıkları hapı sattılar'

"Otobüs durağında beklerken bir başka kişiye daha 'İlaç lazım mı?' diye sordular. Adam istedi ve satış yapan kişi bir taşın altından hap çıkarttı. Biraz aşağı doğru yürüyerek para alıp hapı isteyen kişiye verdiler. Böyle bir ana şahit olduğum için çok korktum. Bana yaklaşarak 'Sen burada ne bekliyorsun?' dedi. Otobüs beklediğimi söyledim."

'Polise başvurun'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AMATEM yetkilisi ise güvenlik kameralarının önünde, polis noktasının hemen karşısında yaşanan bu skandalı ilk defa duyduklarını belirterek, "Benzer durumla karşılaşan vatandaşlarımız polise başvurmalı." ifadelerini kullandı.

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