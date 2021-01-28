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Gündem Amasya'daki orman yangınında yeni gelişme
Gündem

Amasya'daki orman yangınında yeni gelişme

Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:59:00 -
Amasya'daki orman yangınında yeni gelişme

Kavaloğlu köyünde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Amasya, Erbaa ve Samsun itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

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