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Aktüel Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:48:18 -
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ahmet Çoşar'ın (55) kullandığı 05 HN 227 plakalı otomobil, Dereli köyü girişinde Nurhan Aksu (49) idaresindeki 60 KL 331 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Aksu ile araçlarda bulunan Erol Mızrak (65), Ahmet Mızrak (49), Gencay Aksu (17), Emirhan Değerli (18) ve Emin Aksu (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

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