Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Ahmet Çoşar'ın (55) kullandığı 05 HN 227 plakalı otomobil, Dereli köyü girişinde Nurhan Aksu (49) idaresindeki 60 KL 331 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Aksu ile araçlarda bulunan Erol Mızrak (65), Ahmet Mızrak (49), Gencay Aksu (17), Emirhan Değerli (18) ve Emin Aksu (58) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.