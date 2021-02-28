Amasya’da askıda meyve sebze

Manavın camına “Askıda meyve sebze bulunur” notunu yazan, sosyal medyadan da duyuru yapan Emre Osmanlı, uygulamaya destek vermek isteyen vatandaşların aldığı sebze ve meyveleri poşetleyerek tezgaha asıyor. İhtiyaç sahipleri, bu meyve ve sebzeleri ücretsiz alabiliyor. Yardımlaşmayı teşvik eden uygulamaya diğer esnafın da katılmasının önemine işaret eden Osmanlı, “Gayet güzel dönüşler almaya başladık, vatandaşlarımız çok büyük destek veriyor. Hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan bir sistem kurduk. Türk milletinin yardımsever olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.