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Aktüel Amasya'da anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak
Aktüel

Amasya'da anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:02:14 -
Amasya'da anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak

AMASYA (AA) - Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

Amasya Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Kovid-19 salgının seyri dikkate alındığında, 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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