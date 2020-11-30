Amasya'da anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak
AMASYA (AA) - Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.
Amasya Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Kovid-19 salgının seyri dikkate alındığında, 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.