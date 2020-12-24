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Aktüel Amasya'da yılkı atları havadan görüntülendi
Aktüel

Amasya'da yılkı atları havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:17:40 -
Amasya'da yılkı atları havadan görüntülendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, havadan görüntülendi.

Akdağ Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen atlar, fotoğraf tutkunları tarafından drone ile görüntülendi.

Grup halinde gezen yılkı atları, kamerayı fark edince bir anda koşturmaya başladı.

Yaylada koşturan atların görüntüsü görsel şölen niteliği taşıyor.



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