Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Samsun'da gözaltına alınan F.K, İ.F, H.T, B.B. ve Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi. Polis, önceki gün Samsun ile Şanlıurfa'da belirledikleri adreslerde simitçi, mısırcı ve esnaf gibi davranarak şüphelileri takip etmiş, düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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