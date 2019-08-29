0553 313 94 23

Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu

3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Samsun'da gözaltına alınan F.K, İ.F, H.T, B.B. ve Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Polis, önceki gün Samsun ile Şanlıurfa'da belirledikleri adreslerde simitçi, mısırcı ve esnaf gibi davranarak şüphelileri takip etmiş, düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. Amasya
  2. dolandırıcılık operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kılıç’tan 30 Ağustos mesajı
    1. Başkan Kılıç’tan 30 Ağustos mesajı
    2. Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi
    3. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 30..
    4. Taliban yine vurdu! Ölü ve yaralılar var
    5. THY ile Oman Air arasındaki kod..
    6. Başkan Altay: “Konyaspor’a destek..
    7. Zonguldak İl Jandarma Alay..
    8. BEÜ’de Biyogeribildirim tedavisine..
    9. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne 16..
    10. Milletvekili Dülger’in 30 Ağustos..
    11. AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti..
    12. Türk Hava Kuvvetleri’nin uçuş ekibi..
    13. Esenyurt’ta telefoncuya tekme tokat..
    14. Bellona Kayseri Basketbol’da 8 oyuncu..
    15. Çanakkale'de 147 düzensiz göçmen..
    16. Türkiye’nin çobanları bu fuarda..
    17. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    18. 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı
    19. Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
    20. Altun: “Vatan, millet ve bayrak..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı