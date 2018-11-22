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Amanoslarda 8 kilo TNT ve 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Amanos Dağları eteklerinde yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 elektrikli fünye bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:27
Amanoslarda 8 kilo TNT ve 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı ile 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağları eteklerinde yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 elektrikli fünye buldu. Ele geçirilen patlayıcı ve amonyum nitratın PKK'lı teröristlere ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:27
  1. Osmaniye
  2. Amanoslarda 8 kilo TNT ve 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
  3. Amanos Dağları
  4. TNT Patlayıcı
  5. PKK operasyonu
  6. Terörle Mücadele

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