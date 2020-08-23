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Gündem Amanos Dağları’nda teröristlere nefes aldırmadılar
Gündem

Amanos Dağları’nda teröristlere nefes aldırmadılar

Hatay'da bulunan Amanos Dağları’nda başlatılan Yıldırım-5 operasyonunda 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 03:15:00 -
Amanos Dağları’nda teröristlere nefes aldırmadılar

12 Ağustos'ta Amanos Dağlarında başlatılan Yıldırım-5 Harekatında dün öğle saatlerinde yaşanan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yıldırım-5 harekatına çok sayıda asker, İHA, polis ve atak helikopterleri katılıyor. Ölü olarak ele geçirilen teröristler Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna kaldırıldı.

Çok sayıda yaşam malzemesi bulundu

Teröristlerin saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat bulunduğu bilgisi verildi.

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