Amanos Dağları’nda teröristlere nefes aldırmadılar
Hatay'da bulunan Amanos Dağları’nda başlatılan Yıldırım-5 operasyonunda 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
12 Ağustos'ta Amanos Dağlarında başlatılan Yıldırım-5 Harekatında dün öğle saatlerinde yaşanan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yıldırım-5 harekatına çok sayıda asker, İHA, polis ve atak helikopterleri katılıyor. Ölü olarak ele geçirilen teröristler Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna kaldırıldı.
Çok sayıda yaşam malzemesi bulundu
Teröristlerin saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat bulunduğu bilgisi verildi.