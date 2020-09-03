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Kültür - Sanat Aman uzak durun…Bakanlık harekete geçti! O kitap müstehcen yayın ilan edildi
Kültür - Sanat

Aman uzak durun…Bakanlık harekete geçti! O kitap müstehcen yayın ilan edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duran Yılmaz’ın kaleme aldığı "Keloğlan Ak Ülke"adlı kitabı müstehcen yayın ilan etti. Söz konusu kitabın "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle sadece zarf veya poşet içinde satışı yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:00:00 - 2020-09-03 11:02:56
Aman uzak durun…Bakanlık harekete geçti! O kitap müstehcen yayın ilan edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı gereğince Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitap "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti.

Küçüklere zararlı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre söz konusu kitabı "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle sadece içi görülmeyen zarf veya poşet içinde 18 yaştan büyüklere satışı gerçekleştirilebilecek.

Duran Yılmaz’ın yazdığı "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde bulunan ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçük çocukların manevi gelişimlerini olumsuz etkileyecek, muzır ve müstehcen seviyesinde olduğu değerlendirildi.

Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca alınan karar gereğince söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle birlikte yalnızca şeffaf olmayan zarf veya poşet içinde satılabilecek ve hiçbir şekilde teşhiri ya da reklamı yapılmayacak.

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Nasıl yani, şimdi bu keloğlan kitabını büyükler mi okuyacak?! Kemalist ülkemde her an her şey olabilir!
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BESTAMİ ERSÖZ

Böyle sapık bir kitap hemde çocuklar için yazıyor üzerinde. Toplatılıp yasaklanması lazım. Üzerinde çocuklar için ibaresi var. Poşetli satsan ne olacak. Kanıbozuklar poşetli alır çocuk kitabı diye ücretsiz dağıtır. Bence bu haliyle toplatılıp yasaklanması lazım.
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