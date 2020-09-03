Aman uzak durun…Bakanlık harekete geçti! O kitap müstehcen yayın ilan edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duran Yılmaz’ın kaleme aldığı "Keloğlan Ak Ülke"adlı kitabı müstehcen yayın ilan etti. Söz konusu kitabın "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle sadece zarf veya poşet içinde satışı yapılabilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı gereğince Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitap "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti.
Küçüklere zararlı
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre söz konusu kitabı "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle sadece içi görülmeyen zarf veya poşet içinde 18 yaştan büyüklere satışı gerçekleştirilebilecek.
Duran Yılmaz’ın yazdığı "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde bulunan ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçük çocukların manevi gelişimlerini olumsuz etkileyecek, muzır ve müstehcen seviyesinde olduğu değerlendirildi.
Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca alınan karar gereğince söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle birlikte yalnızca şeffaf olmayan zarf veya poşet içinde satılabilecek ve hiçbir şekilde teşhiri ya da reklamı yapılmayacak.