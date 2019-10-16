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Aman dikkat... Robotlar da duygu sömürüsüyle bilgi çalabiliyor

Yapılan araştırmaya göre, robotlar, insanları güvenli olmayan eylemler gerçekleştirmeye ikna ederek kendilerine güvenen kişilerin hassas bilgilerini öğrenebiliyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:06
Aman dikkat... Robotlar da duygu sömürüsüyle bilgi çalabiliyor

Kaspersky ve Ghent Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre, robotlar, insanları güvenli olmayan eylemler gerçekleştirmeye ikna ederek kendilerine güvenen kişilerin hassas bilgilerini öğrenebiliyor. Araştırmada, konuşma ve sözlü olmayan iletişim gibi insana özgü kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kuracak şekilde tasarlanan ve programlanan robot, yaklaşık 50 katılımcı ile denendi. Deneyin sonuçlarını yorumlayan Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Dmitry Galov, şunları söyledi: “Araştırmanın başında, robotik sistem geliştirmek için kullanılan yazılımları inceledik. İlginç bir şekilde, tasarımcıların bilinçli olarak güvenlik mekanizmalarını yazılıma dahil etmemeyi seçtiklerini ve bunun yerine rahatlık ve verimliliğe odaklandıklarını gördük. Ancak, deneyimizin sonuçlarında da görüldüğü gibi, geliştiriciler araştırma aşaması tamamlandıktan sonra güvenlik konusunu akıllarından çıkarmamalı. Teknik açıdan ele alınması gereken konulara ek olarak, robotik güvenliğiyle ilgili endişe duyulacak kilit unsurlar da var. Ortaklaşa yürüttüğümüz bu projenin ve Ghent Üniversitesi’ndeki çalışma arkadaşlarımız tarafından yapılan robotikte siber güvenlikle ilgili girişimlerin başkalarını da izimizden gitmeye teşvik edeceğini, halkın ve topluluğun bu sorunla ilgili farkındalığını artıracağını umuyoruz.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:06
  1. Kaspersky
  2. Ghent Üniversitesi
  3. robotlar
  4. Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Dmitry Galov

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