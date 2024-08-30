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Sağlık Aman dikkat! Fazla meyve suyu içmek bakın neye sebep oluyor
Sağlık

Aman dikkat! Fazla meyve suyu içmek bakın neye sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:41:00 -
Aman dikkat! Fazla meyve suyu içmek bakın neye sebep oluyor

Meyve suyunun aşırı tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri tıp dünyasında araştırma konusu oldu. Özellikle fazla meyve suyu tüketiminin kalp krizine yol açabileceği iddiaları üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi. Peki aşırı meyve suyu içmenin sağlığa zararı nelerdir?

Çocukların beslenme çantalarına sıklıkla konulan ve en leziz öğünlerinin eşlikçisi meyve suları ile ilgili ilginç bir araştırma yapıldı. Yüksek miktarda şeker içeren bu içeceklerin kalp krizi riskini artırdığına dair soru, tıp dünyasında ilgi uyandırdı. Her şeyin fazlasının birtakım zararları beraberinde getirdiği gibi, meyve suyunu aşırı derecede tüketmek de bazı sağlık risklerini doğurabiliyor.

AŞIRI TÜKETİM ZARARLI

ABD'nin Boston eyaletinde yer alan Tufts Üniversitesi'nin Friedman Beslenme Bilimi ve Politikası Fakültesi Dekanı Dr. Dariush Mozaffarian, meyve suyunun kalp sağlığı üzerindeki negatif etkisine değindi ve karmaşık bir tablo sunduğunu ifade etti. Mozaffarian, normalde meyve suyunun yararlı besin maddeleri içerdiğini ancak aşırı tüketimden kaçınmak gerektiğini vurguladı. Çünkü aşırı tüketimde meydana gelen yüksek kalori ve şekerin zararlı olabileceğine işaret etti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda Beslenme ve Epidemiyoloji Profesörü Dr. Frank H ise; şeker açısından zengin olan bu besinin kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekti. Şekerli içeceklerin yüksek oranda tüketimi, insülin direncine ve obeziteye yol açarak, bu durumların her ikisinin de kalp hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor.

KALP SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİYOR

Circulation dergisinde yayınlanan bir araştırmada aşırı meyve suyu tüketiminin kalp sağlığı açısından bağımsız risk faktörleri incelendi. Özellikle de günde 1-2 bardaktan fazla tüketiminin, yüksek kan basıncı, obezite ve tip 2 diyabet riskini artırdığı ifade edildi.

Lif açısından zengin olan meyvelerden elde edilen içecekler kan şekerini yükselttiğinden dengeli tüketmekte fayda var. Özellikle insülin direnci olan kişiler ve obeziteye yakın olanların doktor tavsiyesine uygun olarak tüketmesi gerekmektedir.

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