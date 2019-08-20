Aman dikkat! Çocuğunuz sık sık idrara mı çıkıyor?

Annelerin neredeyse tümü kaygılıdır. Çocuğunun her adımını gözleyen, en ufak bir farklılıkta telaşa kapılan anneler minik yavrularının her daim mutlu ve sağlıklı olmasını ister. Enfeksiyon sorunuyla hastaneye giden çocuklar için doktorlar genellikle sık sık idrara çıkıp çıkmadığını da sorar. Şayet sık sık idrara çıkmaya; yanma ve ateş de eşlik ederse bir sorunun göstergesidir. Çocuğunuzda ateş ve yanma sorunu yok ama sık sık idrara çıkıyorsa; bu da normal sayılmaz. Genellikle sık sık idrara çıkma bir sorunun habercisidir.

Çocuğunuzun sık sık idrar yaptığını nasıl anlarsınız?

Çocuğunuz gün içinde sık sık idrara gidiyorsa ve yaptığı miktar her seferinde çok fazlaysa

Çocuğunuz geceleri de tuvalet için uyanıyorsa

Evladınız sık sık altını ıslatıyorsa

Çocuk sık sık tuvalete gitmek istiyor ama gittiğinde idrarını yapamıyorsa; en kısa kazanda bir uzmana görünmesinde fayda var.

Çocuklar neden sık sık idrara çıkar?

Sıvı tüketimi

Çocuğunuz gün içinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duyursa; içtiklerinin miktarına bakmalısınız. Şayet çocuk gün içerisinde bolca sıvı tüketiyorsa idrara sık sık çıkması da son derece normaldir.

Voising disfonksiyonu sorunu

Bu üriner sistemde anatomik ya da nörolojik bir bozukluk olmadan meydana gelen idrar yapma bozukluklarının geneline verilen isimdir. Bu nedenle çocuğunuz tuvalete gittiğinde her seferinde mesanesinin tamamen boşaltması gerektiğini belirtmek gerekir. Yani çocuğunuza var olan bütün tuvaletini bırakmasını telkin edebilirsiniz.

İltihaplanma

Kız çocuklarında yaşanan iltihaplanma sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissettirir.

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan çocuklar sık sık idrara çıkar. Ancak buna ateş ve yanma hissi de eşlik eder.

Şeker hastalığı

Tip 1 diyabet sorunu yaşayan çocuklar genellikle sık sık idrara gitme sorunu yaşarlar.

Ne yapmalı?

Çocuğunuzun normalin üstünde tuvalete gittiğini fark ediyorsanız; yapmanız gereken ilk iş evladınızı bir doktora götürmektir. Doktorunuz kısa süre içinde çocuğunuzun yaşadığı sorunun sebebini açıklayacaktır.