0553 313 94 23

Aman dikkat! Çocuğunuz sık sık idrara mı çıkıyor?

Çocuğunuzun sık sık idrara çıktığını fark ediyorsanız; vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerekiyor. Neden mi?

20 Ağustos 2019 Salı 06:41
Aman dikkat! Çocuğunuz sık sık idrara mı çıkıyor?

Annelerin neredeyse tümü kaygılıdır. Çocuğunun her adımını gözleyen, en ufak bir farklılıkta telaşa kapılan anneler minik yavrularının her daim mutlu ve sağlıklı olmasını ister. Enfeksiyon sorunuyla hastaneye giden çocuklar için doktorlar genellikle sık sık idrara çıkıp çıkmadığını da sorar. Şayet sık sık idrara çıkmaya; yanma ve ateş de eşlik ederse bir sorunun göstergesidir. Çocuğunuzda ateş ve yanma sorunu yok ama sık sık idrara çıkıyorsa; bu da normal sayılmaz. Genellikle sık sık idrara çıkma bir sorunun habercisidir.

Çocuğunuzun sık sık idrar yaptığını nasıl anlarsınız?

Çocuğunuz gün içinde sık sık idrara gidiyorsa ve yaptığı miktar her seferinde çok fazlaysa

Çocuğunuz geceleri de tuvalet için uyanıyorsa

Evladınız sık sık altını ıslatıyorsa

Çocuk sık sık tuvalete gitmek istiyor ama gittiğinde idrarını yapamıyorsa; en kısa kazanda bir uzmana görünmesinde fayda var.

Çocuklar neden sık sık idrara çıkar?

Sıvı tüketimi

Çocuğunuz gün içinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duyursa; içtiklerinin miktarına bakmalısınız. Şayet çocuk gün içerisinde bolca sıvı tüketiyorsa idrara sık sık çıkması da son derece normaldir.

Voising disfonksiyonu sorunu

Bu üriner sistemde anatomik ya da nörolojik bir bozukluk olmadan meydana gelen idrar yapma bozukluklarının geneline verilen isimdir. Bu nedenle çocuğunuz tuvalete gittiğinde her seferinde mesanesinin tamamen boşaltması gerektiğini belirtmek gerekir. Yani çocuğunuza var olan bütün tuvaletini bırakmasını telkin edebilirsiniz.

İltihaplanma

Kız çocuklarında yaşanan iltihaplanma sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissettirir.

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan çocuklar sık sık idrara çıkar. Ancak buna ateş ve yanma hissi de eşlik eder.

Şeker hastalığı

Tip 1 diyabet sorunu yaşayan çocuklar genellikle sık sık idrara gitme sorunu yaşarlar.

Ne yapmalı?

Çocuğunuzun normalin üstünde tuvalete gittiğini fark ediyorsanız; yapmanız gereken ilk iş evladınızı bir doktora götürmektir. Doktorunuz kısa süre içinde çocuğunuzun yaşadığı sorunun sebebini açıklayacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 06:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı
    1. Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2..
    2. Ankara'da korkutan deprem!
    3. İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü
    4. Aman dikkat! Çocuğunuz sık sık idrara..
    5. Hamileler maden suyu içebilir mi?
    6. Başkentte kaçakçılık operasyonu
    7. Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem
    8. "Trump ve Netanyahu'nun işgalin..
    9. AFAD verilerine göre, Ankara’nın Mamak..
    10. Yemen'deki ayrılıkçı güçler,..
    11. Bakan yardımcısı Dursun’um cenazesi..
    12. Katar, Somali'deki Hobyo Limanı inşaat..
    13. Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma..
    14. Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle..
    15. Galatasaray Üniversitesi'nde yangın
    16. Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından..
    17. ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna..
    18. ABD Başkanı Trump'tan Keşmir görüşmeleri
    19. Galatasaray Üniversitesinde çıkan..
    20. Arap koalisyonundan Sana'da operasyon
    21. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe..
    22. Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10..
    23. Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek
    24. İzmir'deki orman yangını
    25. Melih Gökçek'in anketinden Fenerbahçe..
    26. Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi..
    27. Siirt'te ihbar üzerine olay yerine..
    28. Otluk alanda yükselen alevler geceyi..
    29. Sivas’ta trafik kazası 10 yaralı
    30. Hatay'da otluk alanda yangın
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kısa bir aradan sonra tatile devam! İmamoğlu 'yelek' şovunun ardından Bodrum'a uçtu
    Kısa bir aradan sonra tatile devam! İmamoğlu 'yelek' şovunun ardından Bodrum'a uçtu
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı