Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle buzdolabında saklamayın

Mutfağımızdaki birçok gıdayı buzdolabında saklıyoruz. Ancak bazı yiyeceklerin buzdolabında saklanmaması gerektiği genellikle bilinmiyor.

Yanlış koşullarda saklanan yiyecekler tadını ve besin değerini kaybedebiliyor. İşte o gıdalar:

1. Patates: Patatesleri buzdolabında saklamak, içindeki nişastanın şekere dönüşmesine neden olur.

Patates bu nedenle lezzetini kaybeder ve pişerken kararır. Bu nedenle filizlenmemesi için güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklanması gerekiyor. Bu kural, tatlı patatesler için de geçerli.2. Soğan: Soğanlar buzdolabının tüm nemini emiyor. Bu yüzden buzdolabında bekletilen soğanların kabukları nemleniyor ve tadı değişiyor.

2. Soğan: Soğanlar buzdolabının tüm nemini emiyor. Bu yüzden buzdolabında bekletilen soğanların kabukları nemleniyor ve tadı değişiyor.

Tıpkı patatesler gibi soğanlarınızı da karanlık ve kuru bir köşede saklamaya özen göstermelisiniz. Ancak soğanı ve patatesi aynı yerde saklamaktan kaçının. Aksi takdirde soğanlar patatesin tüm suyunu emecektir.

3. Salatalık: Salatalıklar genellikle buzdolabının sebzelik bölüne yerleştirilir. Ancak bu da yanlış bir seçim.

Salatalıklar buzdolabında diriliği ve tadını kaybediyor. Aynı şey havuçlar için de geçerli. Bu sebzelerin ışıktan uzak kuru bir yerde saklanması gerekiyor.

4. Çilek: Çilekler ve diğer kırmızı meyveler buzdolabında saklandığında tadını kaybediyor.

Çilekle yapılan tatlıların da buzdolabında ilk tatlarını kaybetmeleri sıklıkla görülüyor. Buzdolabına konulan çilekli tatlıların şekeri kristalize oluyor ve tadı bozuluyor.

5. Ketçap: Tüketicilerin büyük çoğunluğu ketçabı buzdolabında saklıyor.

Ancak ketçapların süpermarketlerde raflarda tutulduğu unutuluyor. Bu yanlış alışkanlığa son verin. Buzdolabındaki ketçapların kıvamı bozuluyor.

6. Yumurtalar: Buzdolapların hemen hepsinde kapak bölümünde yumurtaları saklamak için özel bir bölüm bulunsa da buzdolabı yumurtalar için uygun bir saklama alanı değil.

Yumurtaları ışıksız ve kuru yerlerde saklamak daha uygun bir yöntem.

7. Kornişon turşu: Kornişon salatalıklardan yapılan turşular buzdolabında saklandığında mayalanma süreci sekteye uğrar ve tadını kaybeder.

8. Muz: Tıpkı kivi gibi muz da buzdolabında daha çabuk kararır.

9. Konserve ton balığı: Buzdolabı, konserve ton balığının yapısına zarar verebilir.

10. Ekmek: Ekmekleri daha sonra tüketmek için buzdolabında, bazen de derin dondurucuda saklıyoruz. Ancak ekmeklerin nemi soğuk ortamda kayboluyor.

Ekmekleri sıkıca paketlemek, bir süreliğine buzdolabının gördüğü işlevi görecektir. Ancak daha uzun süre saklanacak ve kısa süre içinde tüketilemeyecek ekmekler, küflenmemesi ve ziyan olmaması için buzdolabında saklanması gerekiyor.