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Ekonomi Aman dikkat! Bakanlık evlenecek çiftleri uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Ekonomi

Aman dikkat! Bakanlık evlenecek çiftleri uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:37:00 -
Aman dikkat! Bakanlık evlenecek çiftleri uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığın adını kullanarak ‘evlilik kredisi’ verdiğini iddia eden sahte sitelere karşı yeni evlenecek çiftleri uyardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hükümetin ‘Evlilik kredisi’ vaadini kullanarak yeni evlenecek çiftleri dolandırmaya çalışan internet siteleri hakkında çiftleri uyardı. Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, vatandaşlarımıza ‘evlilik kredisi’ vaadiyle aşağıdaki sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yapıp para topladığı görülmüştür. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımızın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışındaki kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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