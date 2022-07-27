Amacım kadını yücelten İslâmî hükümleri anlatmak

FARUK ARSLAN İSTANBUL

Kürsüden İslam’ın emir ve yasaklarını haykıran, toplumdaki yanlış eğilimleri diliyle düzeltme gayesiyle Cenab-ı Allah’ın ve elçisi Hz. Muhammed’in hak yolunu insanımıza anlatan imam-hatip Halil Konakçı, gazetemiz Akit’e konuştu.

Teşhirciliğe karşı çıktı diye hedefe koydular

Son sohbetinde “Kadınlarınızın tesettürünü koruyun” diyerek sokaklardaki teşhirciliğe dikkat çeken Halil Konakçı Hoca, büyük destek gördü. Konakçı Hoca vaazında, “Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi! Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Dedelerimizin yatak odasında bile göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Geçtim helali haramı, hadi buna inanmıyorsun. Ya hiç mi kıskanmıyorsun? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin” dedi.

Yobazlar çıldırdı

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, yurt dışı destekli Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Cumhuriyet, Sözcü, Odatv, Birgün, Solhaber, Halktv, T24, Onedio, Tele1 gibi İslam karşıtı laikçi yobazlar anında Halil Konakçı Hoca’yı hedef gösterdi. Konakçı Hoca’nın “kadınları hedef aldığı” yalanına yer veren İslam karşıtları, görevden alınması çağrısında bulundu. Sosyal medyada ise “Halil Konakçı Yalnız Değildir” etiketiyle bir kampanya başlatılarak binlerce mesajla hocaya destek verildi.

Derdimiz kavga sürtüşme değil, dinimizi anlatmak

Laikçi yobazların linç kampanyasına Akit’e yaptığı açıklama ile cevap veren Kocakçı Hoca, “Bizim derdimiz asla kavga, sürtüşme, polemik değil. Bu vaazımda da İslam’ın hükümlerini kendi üslubumla anlattım. Üslubumu eleştirebilirler ancak anlattığım şeyde bir yanlış yok. Bana bu ithamlarda bulunan, olayı çarptıran dernekler, vekiller, medya organlarını muhatap almıyorum. Kimseyle derdimiz yok. Bizim gayemiz dinimizi anlatmak, devletimizin İslam’la yükselmesini sağlamak, milletimizin İslam ahlakıyla şuurlanmasına önayak olmaktır. Bu topraklar İslam topraklarıdır. Bu toprakları fethedip, canıyla-kanıyla koruyarak bize vatan olarak emanet edenlerin hepsi imanlı, ihlaslı, örtülü, sarıklı, sakallı insanlardı. Bize kara çalanları muhatap almıyorum” dedi.

Kadının örtünmesi özgürlüğüdür

Halil Konakçı Hoca, şöyle devam etti: “Bir doktora ‘neden benim hastalığımı teşhis ettin’, bir oto tamircisine ‘neden benim aracımın arızasını buldun’ demek ahmaklıksa, bir din adamına da ‘toplum içerisindeki dini eksiklikleri söylemek senin hakkın değildir’ demek o kadar ahmaklıktır. Herkes işini yapıyor. Doktor nasıl hastalıklarımızı tespit edip tedavi yöntemlerimizi bize söylüyorsa, hukukçu ‘şu sözü söylerseniz suç olur, şu sözü söylemezseniz daha iyi olur’ diye tavsiyelerde bulunabiliyorsa, bir hoca da toplumdaki İslami eksiklikleri, Kur’an’ın emirlerinin uygulanmamasındaki eksiklikleri söylemesinden daha doğal ne olabilir? CHP’li vekil hanımefendi de, kadını korumayan Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı da benim muhatabım değil. Ben Müslüman topluma seslendim, umuma anlattım. İslam gelmeden önce cahiliye devrinde kadınlara hiç kıymet verilmezdi. İslam gelince kadını yüceltti. Hz. Meryem misali, ‘kadın fiziken de ruhen de özeldir’ denilerek örtü emri getirildi. Örtüdeki maksat muhafazadır. Bir kadının örtünmesi özgürlüğüdür. Kocasına özel olması demektir.”

Tesettür erkeğe de farzdır

Sadece kadınlara değil erkeklere de tesettür uyarısında bulunduğunu vurgulayan Konakçı Hoca, “Tesettür hem kadına, hem erkeğe farzdır. Erkeklere de aynısını söylüyoruz. Kısa şortlarla, tayt gibi pantolonlarla gezen erkeklere de uyarılarda bulunuyoruz. İçlik gibi kıyafetlerle, düşük bel pantolonlarla dışarı çıkan erkekler de avret yerlerini örterek İslam üzere giyinmelidir” dedi.

İstiyorlar ki kadın daha çok açılsın ahlâki çürümüşlük daha da artsın

Sohbetinde söylediği sözlerinin feci surette çarpıtıldığını kaydeden Konakçı Hoca, “Biz kadının bir et olmadığını, kadının örtünerek korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyledik. İslam öyle yüce bir din ki, kadının rızkının ayağına getirilmesini zaruri kılıyor, bunları anlattık. Ve biz kimseyi zorla örtme yanlısı değiliz. Kimseyi de zorla örtmedik. Ama bugün linç kampanyası başlatanlar ikna odalarıyla örtülü kadınları açtılar. Zorla baş açtırarak üniversitelere soktular. Biz ise sadece doğru ve hakikati tavsiye ediyoruz. Kadın dejenere olmasın, ahlaki dezenformasyona uğramasın istiyoruz. Onlar ise daha çok açılsınlar, ahlaki çürümüşlük daha da artsın istiyor. Bu zihniyet en başından beri kadını soymak için mücadele etmiştir. Bunların kadına dair tek projesi soymaktır. Biz ise hanımefendilerin özel olduğunu, müstesna olduğunu, örtünerek kötü bakışların şerrinden korunmaları ve sadece eşlerine özel olmalarını tavsiye ve telkin ediyoruz” dedi.

Yaşantımız düzelirse ülkemiz yine dünyaya hükmeder

İslami değerleri gerektiği gibi yaşadığımız gün ülkemizin yine dünyaya hükmedeceğine dikkati çeken Konakçı Hoca şunları söyledi: “Gerek kılık kıyafetle, gerek yaşayışla, gerek okuma-yazmayla, gerek ailevi ve sosyal ilişkilerimizle İslam üzere yaşadığımızda hem insanımız hem de devletimiz seviye atlayacak ve yine dünyaya hükmedecektir inşallah. Müslüman toplumları koruyacak yegane şemsiye İslam şemsiyesidir. Osmanlı ve Selçuklu’da gayrimüslimleri de İslam korurdu, bu da bilinmelidir.”