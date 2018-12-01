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Alzheimer sadece ileri yaşlarda görülmüyor! Gençler de risk altında!

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Elmas, dijital demans semptomu hakkında bilgi verdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:10
Alzheimer sadece ileri yaşlarda görülmüyor! Gençler de risk altında!

AKILLI TELEFON KULLANIMINA DİKKAT!

Henüz bir hastalık olarak tanımlanmasa da çağımızın en önemli sağlık tehditlerinden biri haline gelmeye başladı. Güney Kore’de yapılan bir çalışmada, 60 yaş ve üst gurupta görülen unutkanlık ve konsantrasyon kayıplarının ergen döneminden itibaren 30’lu yaşlarda da görülmeye başlandığı saptandı. Aşırı akıllı telefon, bilgisayar, teknolojik alet ve internet kullanımına bağlı olarak dijital demans semptomlarının görülebildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Elmas, şunları kaydetti: “Dijital demansın, internet, video oyunları ve akıllı telefon kullanımı aşırı derecede olmasından dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Daha önce telefon numaralarını, önemli günleri randevularımızı hafızamızda tutmaya çalışırken şimdi telefonlara ve tabletlere kaydetmeye başladık. Bunu yaparken, yakın belleği kullanma oranımız azaldı.”

SANATSAL VE FİZİKSEK AKTİVİTELERE DAHA ÇOK ZAMAN AYRILMALI

Yeni neslin erken yaşlardan itibaren teknoloji ile tanıştığını ve tehlikenin söz konusu olduğunu belirten Elmas, sözlerine şöyle devam etti: “Beynin olgunlaşmasının tamamlamadığı küçük yaş gurubu gerçekten önemli. Eskiden doğal ortamda büyümeden çok daha farklı olarak bilgisayar başında büyüyorlar. Bunun olumlu ve olumsuz yönleri var. Ailelerin, hekimlerin, öğretmenlerin çeşitli önlemler alması bilgilendirme yapması şart. Ailelere verilecek en önemli mesaj; sınırsız, günün büyük kısmını bilgisayar, video oyunları, televizyon ve akıllı telefonlar başında geçiren çocuklar için dikkat etmek gerekiyor. Risk ve tehdit oluşabilir ilerisi için. Yetişkinler de internet, mobil telefonların başında geçirilen zamanları kısıtlamalı. Daha çok sanatsal ve fiziksel aktivitelere yönelmeleri gerekiyor.”

HAFIZAMIZA HİÇ KAYDEDEMEYEBİLİRİZ

Elmas, erişkinlerde belki çok büyük problem olmayabileceğini anlatarak sözlerine şöyle devam etti: "Geri dönüşsüz diyemeyiz ama beyin henüz olgunlaşmasını yeni tamamlıyorken, bu kişilerin belleklerinin ilerleyen dönemlerde bizim gibi ya da bildiğimiz yönde çalışmama ihtimali var. Akıllı telefonlara, internete bağımlı hale mi geliyoruz diye endişelenmek gerekebilir. Belki şimdi hafızaya kaydedemediğimiz bazı şeyleri ileride hiç kaydedemiyor olacağız. Bu durumun kötü etkileri olma yolunda bildirilen yazılar ve çalışmalar var.”

KONSATRASYON KAYBINA YOL AÇABİLİYOR

Gençlerin alzheimer şüphesiyle hastanelere tedavi olmaya gittiğini belirten Elmas, şöyle konuştu: “Biz de polikliniklerimizde artık daha sık rastlıyoruz. Genç yaş gurubundan olup da unutkanlık şikayetiyle gelen hatta ‘doktor hanım alzheimer mi oluyorum? Bir problem mi var?’ diye gelen hastaların sayısı giderek artıyor. Çocuk psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, ergen psikiyatrisinden de böyle bir artış olduğuna eminim. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı konusunda günlük yaşamdaki unutkanlıklar artık ön planda. Aynı zamanda uyku bozukluğu, depresyon gibi semptomlar görülüyor. Bilgisayar başında bazen 5-6 ekran açık olabilir ve birkaç saniye içinde bir konudan diğer bir konuya geçebiliyoruz. Bu da dikkat problemleri ve konsantrasyon sorunlarına yol açabiliyor.”

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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