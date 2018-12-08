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Alyansı neden dördüncü parmağımıza takıyoruz?

Neden 72.5 millet alyansı dördüncü parmağımıza takarız ki?!..

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:24
Alyansı neden dördüncü parmağımıza takıyoruz?

- Müslüman’ından Hıristiyan’ına, Budist’inden Pagan’ına her dinden, inanıştan veya Eskimo’sundan Tanzanyalı’sına kadar her milletten toplumda ortak adetlerden biri, yüzükle nişanlanıp evlenmektir. Evlilik sözleşmesinin simgesi olan yüzük hep serçe parmağın yanındaki dördüncü parmağa takılır. Bu sebeple de o parmak “Yüzük parmağı” diye adlandırılmıştır. İyi ama neden? Neden bir toplum, bir başka parmağa takmayı tercih etmemiştir de, milyarlarca insan, asırlar boyu hep aynı parmağa takagelmiştir?! Ne hoş durum, ne hoş tesadüf!..

Bu arada parmakların her birinin bir yakınımızı simgelediği söylenir. Mesela; başparmak, anne-babanızı, işaret parmağı, kardeşlerinizi, orta parmak, sizi, dördüncü parmak (yani yüzük parmağı), hayat arkadaşınızı, ve serçe parmak, çocuklarınızı temsil eder.

Şimdi gelelim yüzük parmağımıza ait bir hoş duruma:

İlk önce avuçlarınızı birbirine bakacak şekilde açın. Orta parmakları bükün ve sırt sırta birleştirin. Daha sonra kalan dört parmağınızı da açıp, uç uca getirin.

Şimdi, anne babanızı temsil eden başparmaklarınızı ayırmaya çalışın... Açılacaktır, çünkü anne babanız sizinle birlikte ömür boyu yaşamayacaktır. Er ya da geç onlardan ayrılmak zorundasınız.

Baş parmaklarınızı önceki gibi birleştirip, kardeşlerinizi temsil eden işaret parmaklarınızı ayırın. Onlar da ayrılacaktır, çünkü kardeşleriniz kendi ailelerini kurup, ayrı bir hayat seçer.

İşaret parmaklarınızı birleştirip, çocuklarınızı temsil eden serçe parmaklarınızı ayırın. Onlar da ayrılacak, çünkü çocuklar da evlenir ve bir gün kendi hayatlarını kurar.

Son olarak serçe parmaklarınızı birleştirip, eşlerinizi temsil eden yüzük parmaklarınızı ayırmaya çalışın. Ayıramadığınızı görünce şaşıracaksınız. Çünkü karı-kocalar hayat boyu bir arada yaşarlar... İyi günde ve kötü günde... Hastalıkta ve sağlıkta... Ölüm onları ayırıncaya kadar!

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
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