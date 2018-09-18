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Alvaro Negredo’dan Beşiktaş’a teşekkür

Beşiktaş’tan ayrılarak Dubai’nin Al-Nasr takımına transfer olan İspanyol forvet Negredo, sosyal medya aracılığıyla siyah-beyazlı takıma teşekkür etti.

18 Eylül 2018 Salı 20:52
Alvaro Negredo’dan Beşiktaş’a teşekkür

Kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafıyla birlikte İngilizce ve İspanyolca paylaşım yapan Alvaro Negredo, Beşiktaş’a teşekkür etti. Negredo paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl kadar önce Beşiktaş, bu renkler için mücadele etme ve hayatımda gördüğüm en tutkulu liglerden birisini tanıma şansını vererek bana inandı. Tüm bu süre boyunca iyi günde ve kötü günde bu büyük ailenin bir parçası gibi hissettim. İyisiyle kötüsüyle hiç unutamayacağım çok yoğun geçen aylar oldu. Şimdi, zaman elveda diyerek yeni bir maceraya başlama zamanı. Fakat öncelikle bu süreç boyunca yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm Beşiktaş taraftarına bana destekleri için teşekkür ediyorum. Yönetime bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma daha iyi bir futbolcu olmamda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Sonuncusu ve en önemlisi tüm kulüp çalışanlarına görünmeyen emekleri için teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunların hiçbirisi gerçekleşemezdi. Buraya geldiğimden bu yana İstanbul’u siyah ve beyaz olarak biliyorum. Benim de bir tarafım hep öyle kalacak."

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 20:52
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