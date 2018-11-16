Alvaro Negredo'dan Beşiktaş sözleri: Lask Linz maçından sonra her şey değişti...

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Negredo, Al Nasr'a transfer olduktan sonra yaşanan süreçle alakalı birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Haber Global'e konuşan İspanyol golcü, Şenol Güneş'in kendisini istemediğini, aldığı yüksek maaşın kulüp için sorun olduğunu fakat herhangi bir indirim talebi de gelmediğini dile getirdi.

''Beşiktaş'ta direkt oyuncu olmak isterdi''

Beşiktaş'ta direkt oyuncu olmak isterdim ama bu olmadı. Sebebi nedir bilmiyorum. Futbolcular bencildir ve her zaman oynamak isterler. Ben de gittiğim bir kulüpte her zaman oynamak isterim. Kendilerine göre bazı sebepleri vardır. Bu sebepler haklı da olabilir. Alınan kararlara saygı duyuyorum.

Şenol Güneş'in kendisini istemediğini duyunca çok şaşırdığını söyleyen Negredo, "İlk duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü böyle bir şeyi yaşamayı hayal dahi etmiyordum. Bu kararın ardından çok başka şeyler de yaşandı. Ben neden istemediğini geç de olsa öğrendim. Beşiktaş'ta kazandığım maaş beni istememe sebeplerinden biriydi. Kulüp benimle hiçbir zaman takımdam ayrılma yönünde bir görüşme yapmadı. Ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu biliyordum. Maaşım diğer oyunculara göre yüksekti. Takımın ekonomik olarak rahatlaması için bazı isimlerin gitmesi gerekiyordu. Onlar da beni seçtiler.

''İndirim talebi gelmedi''

Kulüp bana sözleşme konusunda hiçbir şey söylemedi. Sadece yüksek maaş aldığımı söylüyorlardı ama indirim yap diye bir talep gelmedi. Hal böyle olunca ben ne yapayım? Kendi kendime mi indirim yapayım?

"Beşiktaş'ta başarılı değildim''

Beşiktaş'ta sportif anlamda iyi bir kariyer geçirdiğimi düşünmüyorum. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluk kazanmaktır. Çünkü çok büyük bir camia. Fakat bu istekleri gerçeğe dönüştüremedik. İstanbul'da bana gösterilen ilgi, alaka ve taraftarların sevgisinden çok memnun kaldım. İstanbul'da yaşadığım güzel günleri ve güzel şeyleri asla unutmayacağım.

"Lask Linz maçından sonra her şey değişti''

Benimle ilgilenen kulüpler vardı ama kulüp ayrılık konusunda net değildi. Sezon başından beri beni istemiyorlardı. Ancak bir şey de söylemiyorlardı. Avrupa Ligi'nde Lask Linz maçından sonra her şey değişti. Kalmamı istediler ama artık Beşiktaş'a vereceğim bir şey olmayacağı için ben de ayrılmayı seçtim. Gelen teklifleri de bu yüzden kabul ettim.