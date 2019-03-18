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Altyapı Antrenörlerine "Çocuk Koruma" semineri

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Kulüp Lisans Başvuru Semineri kapsamında ’Çocuk koruma’ konulu seminer düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:57
Altyapı Antrenörlerine "Çocuk Koruma" semineri

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Kulüp Lisans Başvuru Semineri kapsamında ’Çocuk koruma’ konulu seminer düzenlendi.


Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı İsmail Aygün’ün konuşmacı olarak katıldığı ’Çocuk koruma’ konulu seminere, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Müdürü Alparslan Kaya ve altyapıdaki branşların tüm antrenörleri katıldı. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde düzenlenen seminer sonrasında açıklamalarda bulunan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı İsmail Aygün, “Eğitimimizin amacı çocuk ihmal ve istismarıyla ilgili farkındalık son zamanlarda çok fazla arttı. Artık veliler, okul öğretmenleri bu konuda çok daha fazla bilgililer ve konuda artık çok daha fazla olumlu dönüşler alıyoruz. Yine çocuk alanıyla ilgilenen, çocuklarla ilgilenen Manisa Büyükşehir Belediyespor Altyapı hocalarımıza da bu konu hakkında farkındalıklarını geliştirdik. Zaten bunu hepsi biliyorlar. Ancak biz farkındalıklarını geliştirmek için bu semineri verdik.” ifadelerini kullandı.


Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Müdürü Alparslan Kaya, sporda çocuk koruma konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını, bu nedenle böylesine anlamlı bir seminer düzenlediklerini ifade ederek, “Seminerimiz oldukça faydalı geçti. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz ’Irkçılık- Ayrımcılık ve Fair Play’ konulu seminerimizin ardından bu kez Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde ’Çocuk koruma’ konulu seminer düzenledik. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı İsmail Aygün tarafından çeşitli branşlardaki tüm antrenörlerimize ’Sporda çocuk koruma’ konulu seminerde önemli bilgiler verildi, çok faydalı bir seminer oldu.” diye konuştu.


Seminer sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Müdürü Alparslan Kaya, ’Çocuk koruma’ konulu seminere konuşmacı olarak katılan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı İsmail Aygün ve spor şube müdürlüğü yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti ve çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:57
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