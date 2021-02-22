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Gündem Altun'dan iftiralara cevap: Acz ve kabz içindesiniz be Veli
Gündem

Altun'dan iftiralara cevap: Acz ve kabz içindesiniz be Veli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu Twitter üzerinde iftiralara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 22:54:00 -
Altun'dan iftiralara cevap: Acz ve kabz içindesiniz be Veli

CHP'li Veli Ağababa'nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşinin başka kurumlardan da maaş aldığı iftirasına Altun'dan cevap geldi.

Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İddianı hatırla! İspat edemedin! Bir de bir sorum var. Partinizdeki taciz, tecavüz iddialarına karşı derin sükunetinizi ne zaman bozarsınız? Zira bu gündemi unutturmak için kılıktan kılığa giriyorsunuz ya, olmuyor! Acz ve kabz içindesiniz be Veli! Acz ve kabz!" dedi.

 

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