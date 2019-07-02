Altınyıldız Classsics Özbekistan’da ilk mağazasını açtı

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classsics, Özbekistan’daki ilk mağazasını ülkenin başkenti Taşkent’te açtı.

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classsics, Özbekistan’daki ilk mağazasını ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Taşkent’te açtı. Yeni mağazasında geniş ürün gamıyla hizmet verecek olan marka, kalitesini ve ileri teknolojisini tüketiciyle Özbek tüketiciyle buluşturacak.

"Büyüme adımlarımız içinde Özbekistan’ın da önemli bir yeri bulunuyor"

Markanın büyüme hedefleri içinde yurtdışı mağazalarının önemli bir yere sahip olduğunu belirten BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, "Altınyıldız Classics olarak 3 yıl içinde yurtdışında 100 mağazaya ulaşarak her kıtada var olmayı hedefliyoruz. Büyüme adımlarımız içinde Özbekistan’ın da önemli bir yeri bulunuyor. İlk mağazamızı Taşkent’te açtık ve 2 yıl içinde ülkede 10 mağaza ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Altınyıldız Classics kalitesini Özbekistan’ın her köşesine taşıyarak, markamızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşkent’in en uğrak noktalarından biri olan Taşkent Compass AVM’de açılan mağazada Altınyıldız Classics koleksiyonu takım elbiseden smokine, gömlekten tişörte, pantolondan ayakkabıya ve tamamlayıcı aksesuarlara uzanan zengin seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’de de büyümesini sürdürüyor

Yapılan bilgilendirmede marka; yurtiçinde de 55 ilde toplam 170 Altınyıldız Classics mağazası, Boyner-YKM katlı mağazaları ve online satış kanalı ile müşterilerine hizmet veriyor. 2018 yılını çok verimli geçirdiklerini ifade eden Habif, "2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 20 büyümeyle tamamladık. 2019 yılında da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda hem yurtiçinde hem de yurtdışında emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.