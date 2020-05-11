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Aktüel

Altıntaş’ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Altıntaş Belediyesi, yeniden faaliyete başlayacak olan berber ve kuaför esnafının dükkanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:32:53 -
Altıntaş’ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Altıntaş Belediyesi, yeniden faaliyete başlayacak olan berber ve kuaför esnafının dükkanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Arif Teke’nin talimatıyla ilçedeki berber ve kuaför esnafın işyerlerinde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.


Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Bugün halkımıza himet vermeye başlayacak olan Berber ve Kuaför salonlarının dezenfekte işlemleri, Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.


Bu arada, zabıta ekipleri berber ve kuaförlere açıklanan tedbirlere harfiyen uymalarını istedi. Vatandaşlardan da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, bu zor süreçte esnafa karşı anlayış göstermeleri istendi.

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