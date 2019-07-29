Altıntaş ve Dumlupınar protokolü türbe ziyareti gerçekleştirdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Akçaköy’de bulunan Aziz Dede Türbesi, Altıntaş ve Dumlupınar protokolü tarafından ziyaret edildi.

Horasan yöresinden geldiği rivayet edilen, eskilerin `Lokman Hekim`, `Şifa Dağıtıcısı` olarak bildiği Aziz Dede türbesinin Kütahya içinden ve şehir dışından sürekli şifa arayan insanların ziyaretlerine sahne olduğu, Türbenin gerçek anlamda tarihini kimsenin bilmediği, türbede, Aziz Dede`nin ailesi veya müritleri olduğu sanılan 11 adet kabrin daha bulunduğunu belirtildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Türbeyei ziyaret ederek dua ettiler. ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarede bulundular.