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Altınordu’nun Başkanı Özkan’dan Kocaoğlu’na davet

Türk futbolunda altyapı devriminin öncüsü Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve kulüp yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret ederek 5 Nisan’da başlayacak Uluslararası U12 İzmir Cup’a "Şeref Konuğu" olarak davet etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:58
Altınordu’nun Başkanı Özkan’dan Kocaoğlu’na davet

Türk futbolunda altyapı devriminin öncüsü Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve kulüp yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret ederek 5 Nisan’da başlayacak Uluslararası U12 İzmir Cup’a "Şeref Konuğu" olarak davet etti. 8 takımla başlayan turnuvanın Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Avrupa’nın en önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden Özkan, "Sadece turnuvaya değil, altyapı tesislerimize de büyük destekleri olan Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nu bundan sonra da hep aramızda görmek istiyoruz" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen ve dünyanın en ünlü kulüplerinin katıldığı Uluslararası U12 İzmir Cup’ın 6.’sı bu yıl 5-6-7 Nisan tarihlerinde Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapılacak. Bugüne kadar Manchester City, Paris Saint Germain, Ajax, Porto, Werder Bremen, Athletic Bilbao, Anderlecht, Dinamo Kiev ve Sampdoria gibi devlerin yer aldığı turnuva öncesi son hazırlıklar yapılıyor.Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ve İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti.



İzmir futbolu adına teşekkür


Başkan Kocaoğlu’nu turnuvaya "şeref konuğu" olarak davet eden Özkan, "6 yıl önce 8 takımla başlayan U12 İzmir Cup, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kategorisinde Avrupa’nın en büyük 2 turnuvasından biri haline geldi. Katılan takım sayısı 72’ye kadar yükseldi.Başkan Aziz Kocaoğlu sadece turnuvaya değil, Torbalı’da inşa ettiğimiz Türkiye’nin en modern akademi tesislerine, altyapıya yönelik yatırımlarımıza destekler verdi. Kente kazandırdığı statlarla İzmir futboluna büyük katkı sağladı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonra da hep aramızda görmek istiyoruz" dedi.



"Fideleri birlikte ekelim"


Başkan Aziz Kocaoğlu’nun İzmir tarımının gelişmesi için yaptığı katkılara da dikkat çeken Seyit Mehmet Özkan, "Kurduğumuz altyapı tesislerinde tarıma ayırdığımız alanlarda çocuklarımızın üretim yapmasını sağlıyoruz. Siz de üretime büyük önem veriyorsunuz. 1 Ekim’de Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde çocuklarımızla birlikte ilk fideleri dikeceğiz. O gün bize eşlik ederseniz çok mutlu oluruz" diye konuştu.



"Doğru işlere hep destek olduk"


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Altınordu’nun Türk sporunun kurtuluşu olacak bir modeli uyguladığını belirterek, "Doğru işlere, doğru projelere her zaman destek olmaya çalıştık. Altınordu’ya verdiğimiz desteklerin fazlasıyla geri döndüğünü görmekten son derece mutluyuz. Seyit Mehmet Özkan ve ekibi ’iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu’ felsefesini başarıyla uyguluyor ve Türkiye’ye örnek oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:58
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