Altınordulu genç futbolcudan örnek davranış U17 Elit Ligi’nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında, İzmir ekibinin futbolcusu Enis Destan örnek bir davranışta bulunarak, haksız kazanılan penaltıyı auta gönderdi.

U17 Elit Ligi’nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında, İzmir ekibinin futbolcusu Enis Destan örnek bir davranışta bulunarak, haksız kazanılan penaltıyı auta gönderdi.

U17 Elit Ligi’nde Adana Demirspor ile Altınordu, Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası’nda karşı karşıya geldi. Maçın 67. dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı kararı verdi. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğuyla ilgili uzun süre tartışma yaşanırken, beyaz noktanın başına gelen Altınordulu Enis Destan, topu bilerek dışarı gönderdi. Bu hareket tribünlerden büyük alkış alırken, Mücadele İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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