0553 313 94 23

Altınordu’dan altın değerinde galibiyet

Spor Toto 1.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:01
Altınordu’dan altın değerinde galibiyet

Spor Toto 1. Lig’de büyük bir bölümünü eksik oynadığı karşılaşmada İstanbulspor’u tek golle deviren Altınordu, Play-Off yolunda çok önemli bir virajı döndü.


Geçtiğimiz hafta maçın son saniyelerinde yediği golle Hatayspor karşısında bir puana razı olan Altınordu, İstanbulspor deplasmanından aldığı 3 puanla ilk 6 yarışından kopmayacağını bir kez daha gösterdi. 38. dakikada Yusuf Acer’in kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kalan İzmir temsilcisi, buna rağmen İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puanını 42’ye çıkarmayı başardı. Gazişehir FK ve Hatayspor’un kazandığı haftada hata yapmayan kırmızı-lacivertliler, 7. basamaktaki yerini korudu.



Kötü seri bitti


14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladıktan sonra deplasmanda Denizlispor’a kaybeden, ardından oynadığı bir diğer deplasman maçında da Adana Demirspor’a 3-0 kaybeden kırmızı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 2 maçlık kötü seriye de son noktayı koymayı başardı. Eroğlu’nun öğrencileri bu sezon deplasmanda 4. kez mutlu sona ulaştı. İzmir ekibi önümüzdeki hafta yine deplasmanda ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma nedeni açıklandı
    1. Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma..
    2. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
    3. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    4. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    5. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    6. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    7. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    8. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    9. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    10. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    13. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    14. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    15. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    16. Hırsızlık çetesi çökertildi
    17. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    18. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    19. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    20. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    22. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    23. Tatvan, muaythai milli takım..
    24. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    25. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    26. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    27. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    28. Kocaeli'de binlerce Pisa Kulesi var!
    29. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
    30. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var