Altınordu, Kuzey Lütfi Yörükoğlu’na talip Zonguldaklı 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu’na TFF 1.

Zonguldaklı 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu’na TFF 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.

Zonguldak’ın önemli altyapı kulüplerinden Sarayspor forması giyen 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu’na TFF 1. Lig’de mücadele eden Altınordu talip oldu. İzmir ekibi, 11 yaşındaki genç sol açık oyuncusu Yörükoğlu’nu

Altınordu Tesisleri’ne davet etti. Kuzey Yörükoğlu, Altınordu’da antrenmanlara çıktı. Altyapı hocalarının büyük beğenisini kazanan Kuzey Yörükoğlu’na kas yapısının geliştirilmesi konusunda bilgiler verilerek takip edileceği öğrenildi. Yörükoğlu’nun önümüzdeki süreçte Altınordu tarafından tekrar davet edileceği öğrenildi.

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