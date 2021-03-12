Altınla ilgili merak edilen soru! Uzmanlar yanıtladı

Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. Altın neden yükselmiyor? Altın fiyatları niye çıkmıyor? sorularına yanıt aranırken uzmanlardan açıklama geldi.

Altın fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. Yatırımcılar bu akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini imzalamasına odaklanırken, uzmanlardan gram altının baskılandığını açıkladı.

Altın niye yükselmiyor?

mynet'in haberine göre; Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı altın yorumunda altının yükselmesi için 1.735 direncinin kırılması gerektiğini açıklayarak şu yorumu paylaştı;

"ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı ve 8 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor. 1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir." dedi.

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk de sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için, "Gram altın görünümde değişen bir durum yok. 424 geçilmediği sürece kuvvetlenemez. Aşağıda 406 ve 395 seviyeleri izlenebilir." dedi.

Meksa Yatırım ise günlük haber bülteninde, gram altının yükseliş trendinde olduğunu belirterek şu açıklamayı paylaştı:

"Gram Altın , ons tarafındaki yukarı harekete rağmen, USDTRY tarafında geri çekilme ile karşılaştığımız için, yukarı hareketin devam edemedi. Ancak 411 üzerinde kalmaya devam ediyoruz ve yukarı trend görünümü korunuyor. 411 üzerinde 420 - 424 - 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir. Ancak 411 altına yeniden inerse 406 - 400 ve 393 e doğru gerileme gözleyebiliriz."