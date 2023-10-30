Altının sert çıkışı frenlendi! Gram ve çeyrekte kritik dönemeç

Bu hafta ABD’de açıklanacak işgücü rakamları, tarım dışı istihdam verileri, PMI rakamları ve Fed’in Çarşamba günü gerçekleştireceği faiz kararı toplantısı hafta genelinde öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Merkez Bankaları tarafında yoğun bir haftaya girdik.

TCMB’den 500 baz puanlık faiz artışının gelmesinin ardından kurda 28,10TL seviyesi üzerinde fiyatlamanın devam etti.

ABD tarafında haftanın ilk işlem gününde ABD tarafında makroekonomik veri akışı zayıf ancak TCMB PPK faiz kararı toplantısının ardından bu hafta Çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısından çıkacak karar beklenecek.

Onsun yeni hafta başlangıcı

Yeni haftaya başlarken altının onsu 2000 dolar seviyesinde fiyatlama görüyor. Teknik olarak gün içinde 2000 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1995 ve 1990 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 2005 dolar ve üstünde 2010 ile 2015 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Gram altının durumu

Yurtiçinde gram altın geçtiğimiz hafta ons altın ve kur tarafındaki pozitif fiyatlamanın etkisiyle yüzde 1’e yakın prim kaydetti. Hafta kapanışında 1815TL seviyesini test eden gram altında bu seviyelerde kalıcılık sağlanırken 1800TL seviyesi üzerinde fiyatlamanın ise korunduğu gözleniyor. Bu hafta ABD’den gelecek faiz kararı, PMI ve işgücü rakamlarının ons altın ve kur tarafında etkili olması beklenirken yurtiçinde de gram altında volatilite artabilir.

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Gram ve çeyrek altının getirisine bakıldığında ise son birkaç aylık süreçte önemli bir yükselişe imza attı ama bunda bölgesel gerilimler itici güç oldu.

Çeyrek ve gram altının yaklaşık 1 ay daha şuan tutunduğu seviyelerde direnç noktası oluşturacağı, sert geri ve ileri çıkışların yaşanmayacağını hatırlatan serbest piyasa uzmanları dış konjonktürden kaynaklı sert hareketlerin ise bunu tetikleyebileceği kanaatinde.

İlk direnç noktası olarak 1820TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1825TL ve 1830TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1815TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1810TL ve 1805TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

Serbest piyasaya baktığımızda çeyrek altın şu saatlerde 2964 liradan işlem görüyor. Gram altın da 1811 lira seviyelerinde.