Altının patlamasına ramak kala Türkiye'den olay hamle! Arap ülkesinden kasa kasa altın alındı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye bu yıl da altın ithalatının büyük bölümünü İsviçre’den gerçekleştirmeye devam etti. İlk dört aydaki ithalatın 8 milyar 653,1 milyon dolarla yüzde 73,4’ü, dünyanın en büyük rafine ve transit merkezi olması dolayısıyla küresel altın ticaretinde öne çıkan bu ülkeden ithal edildi. Dört aylık ithalatın yüzde 16,2’sini oluşturan 1 milyar 911,9 milyon dolarlık bölümü ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gerçekleştirildi.

2013 başından bu yılın nisan ayı sonuna kadar olan dönemde parasal olmayan altın ithalatının birikimli tutarı 134 milyar 177,4 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde beş kıtadan ve bazı ada ülkeleri de dahil hemen hemen tüm ülkelerden altın ithal eden Türkiye, parasal olmayan ithal altına adeta servet ödedi. Bu dönemdeki ithalatın 49 milyar 304,6 milyon dolarla yüzde 36,7’lik bölümü, başka ülkelerden ithal ettiği altınları işleyip ihraç ederek bu sektörde öne çıkan İsviçre’den gerçekleştirdi.

BAE, bu dönemde 35 milyar 28 milyon dolarla en çok ithalat yapılan ikinci ülke oldu. Kümülatif ithalat tutarında bu ülkeleri 15 milyar 527,1 milyon dolarla Irak, 4 milyar 327 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 244,7 milyon dolarla Avustralya, 3 milyar 264,7 milyon dolarla Güney Afrika izledi.

İngiltere 2 milyar 992,8 milyon, Kanada 2 milyar 419,5 milyon, Libya 2 milyar 181,6 milyon, ABD 1 milyar 568 milyon, Rusya 1 milyar 180,3 milyon, İtalya 980,6 milyon, Hong Kong 957,6 milyon ve Venezuela 901,6 milyon dolarla en çok ithalat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

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Kaynak: Dünya Gazetesi