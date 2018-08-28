Altının kilogramı tatil sonrasında 240 bin TL
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin liraya yükseldi.28 Ağustos 2018 Salı 11:48
Altın piyasasında, en düşük 235 bin, en yüksek ise 241 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 yükselişle 240 bin liradan tamamladı.
KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 146 milyon 359 bin 178,87 lira, işlem miktarı ise 627,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 153 milyon 623 bin 669,40 lira oldu.
YORUM YAZ