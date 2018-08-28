Altının kilogramı tatil sonrasında 240 bin TL

Altın piyasasında, en düşük 235 bin, en yüksek ise 241 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 yükselişle 240 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 146 milyon 359 bin 178,87 lira, işlem miktarı ise 627,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 153 milyon 623 bin 669,40 lira oldu.