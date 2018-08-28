THY - İstanbul
0553 313 94 23

Altının kilogramı tatil sonrasında 240 bin TL

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin liraya yükseldi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:48
Altının kilogramı tatil sonrasında 240 bin TL

Altın piyasasında, en düşük 235 bin, en yüksek ise 241 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 yükselişle 240 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 146 milyon 359 bin 178,87 lira, işlem miktarı ise 627,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 153 milyon 623 bin 669,40 lira oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:48
  1. KMKTP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi bugün inkar etti
    1. Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi..
    2. 'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar..
    3. Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim!..
    4. Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı
    5. Mourinho uçurumun kıyısında! Son 2..
    6. Ruhani'den ABD'ye gözdağı! 'En ufak..
    7. Süresiz nafaka mağdurları da çözüm..
    8. Kanter 3 buçuk! Türkiye'ye iade..
    9. Dubai’de esir ama aklı Türkiye’de
    10. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
    11. Çin'de yolcu uçağı acil iniş yaptı!..
    12. "Benim de diyeceklerim var" dedi ve..
    13. Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri..
    14. Bayram tatilinin acı bilançosu belli..
    15. İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel..
    16. Zorla evlendirilmek istenen kız..
    17. ABD'de restorasyon felaketi!..
    18. Halıda hammadde ve makine millileşecek
    19. Turizmde bayram
    20. Aşiret düğününde dolar tepkisi! TL..
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar