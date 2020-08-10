İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin 270 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 478 bin lira, en yüksek 483 bin 970 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 479 bin 270 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 672 milyon 54 bin 668,16 lira, işlem miktarı ise 5.662,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 702 milyon 198 bin 884,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: