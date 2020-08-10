  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altının kilogramı 479 bin 270 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:39:56 -
Altının kilogramı 479 bin 270 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin 270 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 478 bin lira, en yüksek 483 bin 970 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 479 bin 270 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 672 milyon 54 bin 668,16 lira, işlem miktarı ise 5.662,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 702 milyon 198 bin 884,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 479.000,002.069,00
En Düşük 478.000,002.030,00
En Yüksek483.970,002.066,50
Kapanış479.270,002.038,80
Ağırlıklı Ortalama 481.242,862.037,02
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.672.054.668,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.662,52
Toplam İşlem Adedi131

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış
Gündem

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yapılan saldırılardan nemalanarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi oldu..
Ekrem İmamoğlu vatandaşın milyonlarını bayılmıştı! Sıcak gelişme
Gündem

Ekrem İmamoğlu vatandaşın milyonlarını bayılmıştı! Sıcak gelişme

İsraf edebiyatı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayılarak satın aldığı ve sahte olma ihtimali ola..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı