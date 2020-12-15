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Ekonomi Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:57:03 -
Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 466 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 298 milyon 806 bin 102,71 lira, işlem miktarı ise 2.803,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 307 milyon 969 bin 370,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 462.500,001.825,00
En Düşük 461.000,001.840,00
En Yüksek466.000,001.846,60
Kapanış462.000,001.846,60
Ağırlıklı Ortalama 462.533,441.844,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.298.806.102,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.803,69
Toplam İşlem Adedi61
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