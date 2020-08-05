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Ekonomi

Altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:43:52 -
Altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 442 bin 520 lira, en yüksek 463 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 358 milyon 653 bin 288,67 lira, işlem miktarı ise 5.225,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 413 milyon 992 bin 868,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayii şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 443.900,001.983,00
En Düşük 442.520,001.979,30
En Yüksek463.500,002.047,00
Kapanış462.500,002.044,00
Ağırlıklı Ortalama 457.680,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.358.653.228,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.225,52
Toplam İşlem Adedi225

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