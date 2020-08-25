  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:10:53 -
Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 457 bin 900, en yüksek ise 461 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 458 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 127 milyon 815 bin 444,42 lira, işlem miktarı ise 2.481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 155 milyon 787 bin 21,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.300,00 1.953,20
En Düşük 457.900,00 1.926,20
En Yüksek 461.650,00 1.948,00
Kapanış 458.500,00 1.926,20
Ağırlıklı Ortalama 459.487,31 1.929,74
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.127.815.444,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.481,10
Toplam İşlem Adedi 83

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, halkı sokağa çıkmaya teşvik edecek sözler sarf etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu skandal..
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!
Dünya

Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı