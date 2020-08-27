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Ekonomi Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:56:22 -
Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 454 bin 500, en yüksek ise 460 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 135 bin 570,11 lira, işlem miktarı ise 1.811 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 905 milyon 9 bin 394,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,OdeaBank ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 453.000,00 1.909,00
En Düşük 454.500,00 1.939,70
En Yüksek 460.300,00 1.943,70
Kapanış 457.700,00 1.941,10
Ağırlıklı Ortalama 458.365,77 1.940,04
Toplam İşlem Hacmi (TL) 829.135.570,11
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.810,58
Toplam İşlem Adedi 58

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