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Ekonomi Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:04:24 -
Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 453 bin, en yüksek ise 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 453 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 24 milyon 696 bin 558,59 lira, işlem miktarı ise 6.799 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 62 milyon 792 bin 793,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk,Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 458.500,00 1.926,20
En Düşük 453.000,00 1.900,00
En Yüksek 459.500,00 1.929,90
Kapanış 453.000,00 1.909,00
Ağırlıklı Ortalama 456.256,29 1.915,08
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.024.696.558,59
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 6.799,02
Toplam İşlem Adedi 106

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