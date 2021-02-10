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Ekonomi Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:53:00 -
Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 416 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 650 milyon 702 bin 699,92 lira, işlem miktarı ise 1.549,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 979 bin 35,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar  Vakıf Katılım Bankası,  Nil Kıymetli Madenler,  Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış               

420.300,00

1.843,50

En Düşük                     

416.500,00

1.840,00

En Yüksek

422.000,00

1.850,00

Kapanış

417.000,00

1.840,00

Ağırlıklı Ortalama  

419.271,95

1.844,85

Toplam İşlem Hacmi (TL)

650.702.699,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)

1.549,58

Toplam İşlem Adedi

69

 

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