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Ekonomi

Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:46:39 -
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 384 bin 500 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 385 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 337 milyon 243 bin 68,54 lira, işlem miktarı ise 882,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 360 milyon 411 bin 520,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 382.000,001.731,80
En Düşük 384.500,001.738,65
En Yüksek385.750,001.750,00
Kapanış385.600,001.745,35
Ağırlıklı Ortalama 384.934,331.745,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)337.243.068,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)882,37
Toplam İşlem Adedi39


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