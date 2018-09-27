Altının kilogramı 232 bin 400 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 232 bin 300, en yüksek ise 235 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 232 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 167 milyon 797 bin 519,34 lira, işlem miktarı ise 713 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 178 milyon 486 bin 615,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz, DenizBank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: