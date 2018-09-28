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Altının kilogramı 228 bin 750 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 228 bin 750 liraya geriledi.

28 Eylül 2018 Cuma 19:19
Altının kilogramı 228 bin 750 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 228 bin 500, en yüksek ise 229 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 düşüşle 228 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 197 milyon 768 bin 953,49 lira, işlem miktarı ise 858 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 199 milyon 962 bin 184,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış232.400,001.195,50
En Düşük228.500,001.170,00
En Yüksek229.550,001.188,25
Kapanış228.750,001.182,80
Ağırlıklı Ortalama228.829,841.183,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)197.768.953,49 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)858,32 
Toplam İşlem Adedi37
Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 19:19
  1. İstanbul
  2. Altının Kilogramı
  3. KMKTP
  4. ekonomi
  5. piyasalar

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