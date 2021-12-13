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Ekonomi Altının kilogram fiyatında flaş gelişme
Ekonomi

Altının kilogram fiyatında flaş gelişme

Altın fiyatlarında son durum… Altın fiyatlarını takip eden binlerce yatırımcıya yeni haber geldi. Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:50:00 -
Altının kilogram fiyatında flaş gelişme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 798 bin lira, en yüksek ise 838 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 814 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 889 milyon 329 bin 438,10 lira, işlem miktarı ise 1.109,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 929 bin 546,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, T. Halk Bankası, Denizbank ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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